Рууд и Мартинес сыграют в финале турнира в Кицбюэле
20:56
Определились финалисты теннисного турнира в австрийском Кицбюэле. В решающем матче сыграют норвежец Каспер Рууд и испанец Педро Мартинес.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 481 270 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 7:6 (9:7)
Педро Мартинес (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 4:6, 6:3, 6:3
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