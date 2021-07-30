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Рууд и Мартинес сыграют в финале турнира в Кицбюэле

20:56

Определились финалисты теннисного турнира в австрийском Кицбюэле. В решающем матче сыграют норвежец Каспер Рууд и испанец Педро Мартинес.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 481 270 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 7:6 (9:7)

Педро Мартинес (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 4:6, 6:3, 6:3

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Иван Шитик все материалы автора

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