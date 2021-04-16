Рууд хочет изменить неутешительную статистику в очных матчах с Рублевым

Норвежский теннисист Каспер Рууд 16 апреля в интервью NRK поделился ожиданиями от полуфинального матча на турнире в Монте-Карло (Монако) против Андрея Рублева.

«Постараюсь доставить ему как можно больше проблем. Не так давно я дважды проигрывал Рублеву, так что давайте проверим, что изменилось с того времени и насколько лучше я могу сыграть. Надо уже что-то менять», — заявил Рууд.

Всего Рублев и Рууд встречались четырежды, и во всех матчах победу праздновал российский теннисист.

Встреча Рублев — Рууд состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 16.00 (мск).

В 1/4 финала россиянин в трех сетах впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля, а норвежец в двух партиях справился с итальянцем Фабио Фоньини.

Во втором полуфинале сойдутся грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.