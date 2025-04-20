Руне заявил, что обыграл Алькараса благодаря стилю Джоковича

13-я ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Барселоне.

«Я сказал себе: «Что сделал Новак, когда победил его?». Я как бы прокручивал это в уме... Олимпийский финал. Потрясающий матч. Подумал: «Давай попробуем сыграть в таком же стиле», — сказал Руне в интервью на корте.

Финальный матч между теннисистами завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу датчанина. Для Руне победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года.