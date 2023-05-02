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Сегодня, 06:19

Руне высказался о поведении испанских болельщиков во время матча с Давидовичем-Фокина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне высказался о поведении испанских болельщиков во время матча с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина в турнире в Мадриде.

В третьем круге 20-летний спортсмен проиграл испанцу со счетом 6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (5:7).

«Сегодня было много разговоров о плохом поведении испанских болельщиков прошлой ночью. Вчера болельщики не понимали, что происходит. Вы не можете отменить решение компьютера. И судье, и супервайзеру потребовалось очень много времени, чтобы объяснить это моему сопернику. И они не потрудились сообщить об этом болельщикам. В следующий раз я вздремну, пока они будут обсуждать. Просто хочу сказать, что лично я ничего не имею против испанского народа и с нетерпением жду возвращения в Мадрид», — написал Руне в своем Twitter-аккаунте.

В матче с Давидовичем-Фокина зрителям не понравилось то, что Руне стер отметку с корта после спорного удара. Испанец попросил видеоповтор, который показал, что он проиграл очко. Но Алехандро начал спорить с судьями, что отметка на корте показывает, что система ошиблась.

В 1/8 финала Давидович-Фокина встретится с хорватом Борной Чоричем.

Теннис
Хольгер Руне
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