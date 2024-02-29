Руне вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

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Датский теннисист Хольгер Руне во втором круге турнира в Акапулько обыграл американца Александра Ковачевича со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. На счету 20-летнего датчанина 11 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Руне встретится с немцем Домиником Кепфером.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 2) — Александр Ковачевич (США, Q) — 7:6 (7:5), 6:2