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Сегодня, 03:16

Руне уступил Вавринке в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Норвежский теннисист Хольгер Руне в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету норвежца по 6 эйсов и ошибок на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 8. У швейцарца 12 подач навылет и одна двойная ошибка, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала Вавринка встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).

Стэн Вавринка
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