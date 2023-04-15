Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:50

Руне сыграет с Рублевым в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хольгер Руне.
Фото Global Look Press

Датчанин Хольгер Руне обыграл итальянца Яника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут. Игра прерывалась из-за дождя.

9-я ракетка мира Руне 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету 8-й ракетки мира Синнера ни одного эйса, 5 двойных и 3 реализованнных брейк-пойнта из 7.

В финале 19-летний датчанин сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Руне впервые вышел в финал турнира в Монте-Карло и второй раз в финал «Мастерса». В 2022 году он в Париже обыграл Новака Джоковича в матче за титул.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5?779?335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия) — 1:6, 7:5, 7:5

Теннис
Андрей Рублев
8
Читайте также
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц — Рублеву: «Выиграй все. Давай, побеждай»
Новости
RSS RSS
Все новости