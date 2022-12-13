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13 декабря, 20:11

Руне стал «Новичком 2022 года» по версии ATP

Алина Савинова
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала датского теннисиста Хольгера Руне «Новичком года».

В сезоне-2022 19-летний теннисист поднялся со 103-й строчки мирового рейтинга на 11-ю. В мае он выиграл свой дебютный титул на уровне ATP — турнир в Мюнхене. Также он дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступил Касперу Рууду из Норвегии, одержал победу на турнире в Стокгольме и выиграл «Мастерс» в Париже.

Руне является бывшей первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

Теннис
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