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Сегодня, 11:01

Руне прокомментировал свои неудачные результаты после Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне заявил, что сейчас его главной целью является скорейшее возвращение на прежний уровень.

«Прежде всего я думаю о том, чтобы вернуться на свой уровень и с этого момента начать совершенствоваться. Было бы здорово после хорошего, а потом и не очень хорошего года, сказать, что я, по крайней мере, попал на Итоговый турнир в Турине. Как всегда, все еще предстоит стать лучшим в мире. Я просто постараюсь сделать все как можно лучше, чтобы дать себе хороший шанс в этом году», — приводит слова Руне Tennis World USA.

В августе 20-летний теннисист достиг рекордной в карьере 4-й строчки рейтинга ATP, но после Уимблдона результаты стали ухудшаться из-за травмы спины. На травяном турнире «Большого шлема» Руне дошел до четвертьфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу. Затем теннисист на соревнованиях не проходил дальше 1/8 финала.

На данный момент Руне занимает восьмое место в чемпионской гонке и имеет шансы на попадание на Итоговый турнир.

Теннис
Хольгер Руне
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