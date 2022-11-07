Руне — о попадании на Итоговый турнир в качестве запасного: «Было бы здорово, если бы у меня появился шанс сыграть»

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал попадание на Итоговый турнир ATP в качестве запасного.

«Конечно, я собираюсь поехать в Турин. Я первый запасной. Хочу, чтобы все игроки были здоровы; в то же время было бы здорово, если бы у меня появился шанс сыграть. Я даже не думал об этом четыре или пять недель назад, но теперь я здесь. Я очень доволен тем, как закончил свой сезон, и если есть возможность сыграть больше матчей, я очень рад этому», — приводит Tennis World слова Руне.

6 ноября 19-летний теннисист из Дании одержал победу на «Мастерсе» в Париже, обыграв в решающем матче серба Новака Джоковича (3:6, 6:3, 7:5). Это третий титул в карьере Руне.