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Сегодня, 23:35

Руне поделился мыслями о соперничестве с Алькарасом

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне высказался о соперничестве с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Меня это развлекает. Я думаю, что причина, по которой соперничество так важно в мире спорта, заключается в том, что оно способствует его развитию. Становится интереснее. Когда есть только один отличный игрок, очевидно, для него это приятно, но это совсем не то. Более важно иметь возможномть конкурировать с сильными теннисистами. Я думаю, что Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, а также Бьорн Борг и Джон Макинрой подняли теннис на новый уровень. Надеюсь, у нас тоже получится», — приводит Tennis World слова Руне.

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Руне потерпел поражение от испанца (6:7(3:7), 4:6, 4:6).

На данный момент Алькарас возглавляет рейтинг АТР, датский теннисист занимает 6-ю строчку.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/136288/holger-rune-reveals-what-he-really-thinks-about-rivalry-with-carlos-alcaraz/
Теннис
Карлос Алькарас
Хольгер Руне
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