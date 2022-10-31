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Сегодня, 17:47

Руне поделился эмоциями от попадания в топ-20 рейтинга ATP

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне высказался о своих успехах в текущем сезоне.

«3 финала ATP за 30 дней, новый рекорд в карьере — номер 18 в рейтинге, первый финал ATP-500 и супер команда вокруг меня. Будущее выглядит светлым. До скорой встречи в Париже», — написал теннисист в своих социальных сетях.

Руне вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле, но уступил в решающем матче канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7).

Датскому теннисисту предстоит выступить на «Мастерсе» в Париже, который пройдет с 31 октября по 6 ноября.

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