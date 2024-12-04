Руне победил Рууда в выставочном турнире «Северная битва»

Датский теннисист Хольгер Руне стал победителем выставочного турнира «Северная битва» 2024 года.

Соперником датчанина в соревновании, состоящем из двухматчевого противостояния, был норвежец Каспер Рууд.

В первом матче в Норвегии победил Рууд со счетом 4:6, 6:4, 10:7. Вторую встречу в Дании выиграл Руне (6:4, 6:2), за которым также остался супер-тай-брейк (10:6).

25-летний Рууд завершил сезон-2024 в статусе шестой ракетки мира. 21-летний Руне занял 13-е место в рейтинге АТР.