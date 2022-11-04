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Сегодня, 20:28

Руне: «Я очень доволен тем, как справился со всем сегодня»

Алина Савинова
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Датчанин Хольгер Руне прокомментировал победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

«Я думаю, что это был отличный матч. Мы оба играли хорошо, и я был очень сосредоточен. Это была потрясающая публика, потрясающий теннис, так что я очень доволен тем, как справился со всем сегодня», — приводит пресс-служба официального сайта ATP слова Руне.

В полуфинале турнира теннисист из Дании встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/alcaraz-rune-paris-2022-friday
Теннис
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