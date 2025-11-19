Теннис
Сегодня, 12:40

Руне — о разрыве ахилла: «Главная причина этой травмы — усталость, и это очень страшно для всей спортивной индустрии»

Сергей Ярошенко

15-я ракетка мира Хольгер Руне назвал главной причину своей травмы, поученной на турнире в Стокгольме.

«Этого не должно было случиться — это просто невозможно. Мне 22 года, я здоров и силен, и все же это случилось. Я не верю в невезение в спорте. Все происходит не просто так, у всего есть объяснение. Главная причина этой травмы — усталость, и это очень страшно для всей спортивной индустрии. Спорт — это развлечение, и мы любим развлекать — мы любим то, что людям нравится смотреть, как мы играем. Просто нужно прислушиваться к своему телу», — приводит слова Руне Tennis365.

18 октября датчанин не сумел доиграть матч против француза Уго Умбера в полуфинале турнира в столице Швеции из-за разрыва ахиллова сухожилия.

