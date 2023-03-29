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Сегодня, 15:08

Руне надеется стать частью новой «Большой тройки»

Алина Савинова
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Датчанин Хольгер Руне заявил, что хочет войти в состав новой «Большой тройки» в мужском туре.

«Я не высокомерный, просто я увлечен тем, что делаю. Я хочу победить, но также хочу устроить шоу на корте. Думаю, очень хорошо, что в туре есть самые разные персонажи, иначе все это было бы очень скучно. Надеюсь, я смогу стать одним из тех, кто войдет в «Большую тройку» вместе с Алькарасом, который уже показал, что знает, как выигрывать турниры «Большого шлема», и Синнером. У Янника невероятное отношение к теннису. Он выглядит так, будто всю жизнь был в туре, но ему всего 21 год, и каждый раз, когда он играет, показывает прогресс», — приводит Tennishead слова Руне.

На данный момент 19-летний теннисист из Дании занимает 8-е место в мировом рейтинге АТР, имея в активе 3325 очков. Он является победителем трех туров АТР и одного юниорского турнира «Большого шлема».

Источник: https://tennishead.net/holger-rune-hopes-to-be-part-of-the-new-big-three/
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