Руне надеется стать частью новой «Большой тройки»

Датчанин Хольгер Руне заявил, что хочет войти в состав новой «Большой тройки» в мужском туре.

«Я не высокомерный, просто я увлечен тем, что делаю. Я хочу победить, но также хочу устроить шоу на корте. Думаю, очень хорошо, что в туре есть самые разные персонажи, иначе все это было бы очень скучно. Надеюсь, я смогу стать одним из тех, кто войдет в «Большую тройку» вместе с Алькарасом, который уже показал, что знает, как выигрывать турниры «Большого шлема», и Синнером. У Янника невероятное отношение к теннису. Он выглядит так, будто всю жизнь был в туре, но ему всего 21 год, и каждый раз, когда он играет, показывает прогресс», — приводит Tennishead слова Руне.

На данный момент 19-летний теннисист из Дании занимает 8-е место в мировом рейтинге АТР, имея в активе 3325 очков. Он является победителем трех туров АТР и одного юниорского турнира «Большого шлема».