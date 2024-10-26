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Сегодня, 19:37

Руне проиграл 50-й ракетке мира Мпетши Перрикару в полуфинале турнира в Базеле

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти в финал турнира АТР 500 в Базеле (Швейцария).

В полуфинальном матче 14-я ракетка мира уступил французу Джованни Мпетши Перрикару, занимающему 50-е место в рейтинге АТР — 6:7 (6:8), 4:6. Встреча длилась 1 час 20 минут.

В прошлом году Руне завершил свое выступление на турнире в Базеле на этой же стадии.

Мпетши Перрикар поборется за титул с американцем Беном Шелтоном.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 4) — 7:6 (8:6), 6:4

Теннис
Хольгер Руне
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