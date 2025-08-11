Руне пробился в четвертый круг турнира в Цинциннати

Датчанин Хольгер Руне вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати. В третьем круге 9-я ракетка мира победил американца Алекса Микельсена со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 1 час 35 минут. Руне в четвертом круге сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Уго Умбер (Франция). Цинциннати (США) Турнир ATP Cincinnati Open Призовой фонд 9 193 540 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Хольгер Руне (Дания, 7) — Алекс Микельсен (США, 28) — 7:6 (7:4), 6:3