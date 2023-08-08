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Сегодня, 10:37

Руне мечтает выступить в паре с Возняцки на Олимпийских играх

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне признался, что был впечатлен уровнем игры соотечественницы Каролины Возняцки на совместной тренировке в преддверии турнира в Канаде.

«Это было супер-захватывающе. Она хорошо била по мячу и почти не промахивалась. Я был удивлен, что она так хорошо играет. Она действительно полна решимости — когда она что-то делает, я уверен, что у нее это получится хорошо», — приводит Ubitennis слова Руне.

Теннисист заявил, что готов выступить с Возняцки в миксте на Олимпийских играх.

«Это было бы очень круто, она мне очень нравится как человек и как игрок. Это была бы идеальная пара для меня на Олимпиаде. Я надеюсь, что мы сможем это осуществить», — добавил он.

В июне Возняцки сообщила о возвращении в спорт после трехлетнего отсутствия. 32-летняя теннисистка является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету одна победа на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде и 33 победы на турнирах WTA.

Источник: https://www.ubitennis.net/2023/08/holger-rune-hopes-for-a-dream-pairing-with-wozniacki-at-the-olympics/
Теннис
Хольгер Руне
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