Руне мечтает выступить в паре с Возняцки на Олимпийских играх

Датский теннисист Хольгер Руне признался, что был впечатлен уровнем игры соотечественницы Каролины Возняцки на совместной тренировке в преддверии турнира в Канаде.

«Это было супер-захватывающе. Она хорошо била по мячу и почти не промахивалась. Я был удивлен, что она так хорошо играет. Она действительно полна решимости — когда она что-то делает, я уверен, что у нее это получится хорошо», — приводит Ubitennis слова Руне.

Теннисист заявил, что готов выступить с Возняцки в миксте на Олимпийских играх.

«Это было бы очень круто, она мне очень нравится как человек и как игрок. Это была бы идеальная пара для меня на Олимпиаде. Я надеюсь, что мы сможем это осуществить», — добавил он.

В июне Возняцки сообщила о возвращении в спорт после трехлетнего отсутствия. 32-летняя теннисистка является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету одна победа на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде и 33 победы на турнирах WTA.