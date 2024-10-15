Руне и Надаль провели совместную тренировку в Эр-Рияде

Датский теннисист Хольгер Руне потренировался вместе с испанцем Рафаэлем Надалем перед турниром 6 Kings Slam.

«Не могу просить о большем, отличная тренировка», — написал Руне в своих соцсетях.

Выставочный турнир пройдет с 16 по 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В нем также примут участие серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев.

Ранее 38-летний Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре этого года. Последним турниром 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» станет Кубок Дэвиса.