20 июня 2025, 22:36

Руне проиграл Баутиста Агуту в четвертьфинале турнира в Лондоне

37-летний Баутиста Агут выбил 9-ю ракетку мира Руне в 1/4 финала турнира в Лондоне
Руслан Минаев

Датчанин Хольгер Руне уступил в четвертьфинале турнира серии ATP 500 в Лондоне.

9-я ракетка мира уступил испанцу Роберто Баутиста Агуту (51-я ракетка) со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6. Матч длился 2 часа 30 минут.

Баутиста Агут в полуфинале сыграет с соотечественником Карлосом Алькарасом.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP HSBC Championships

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Хольгер Руне (Дания, 4) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:2

Хольгер Руне
  • hаnt64

    Старичок замечательно вздул датского выскочку. Поаплодируем!

    21.06.2025

  • Алехандрохорс

    Этот слегка неожиданный результат дает маленькую надежу Даниилу вернуться на 8 место рейтинга перед посевом Уима. Но главное ему об этом не говорить.)

    20.06.2025

