Руне проиграл Баутиста Агуту в четвертьфинале турнира в Лондоне

Датчанин Хольгер Руне уступил в четвертьфинале турнира серии ATP 500 в Лондоне.
9-я ракетка мира уступил испанцу Роберто Баутиста Агуту (51-я ракетка) со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6. Матч длился 2 часа 30 минут.
Баутиста Агут в полуфинале сыграет с соотечественником Карлосом Алькарасом.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP HSBC Championships
Призовой фонд 2 522 220 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Хольгер Руне (Дания, 4) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:2
