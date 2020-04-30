Руководители ATP и WTA поддержали слияние организаций
04:50
Главы Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреа Гауденци и Стив Саймон поддержали предложение швейцарца Роджера Федерера объединить мужской и женский теннис.
— Я и раньше говорил, что мы сделаем наш спорт лучше, если будем работать вместе. Последние недели это подтвердили, — цитиурет Tennis World USA Саймона.
— Недавнее сотрудничество между руководящими органами наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что объединение — правильное решение использовать максимум нашего потенциала и возможностей, — добавил Гауденци.