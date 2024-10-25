Рублева оштрафовали за ругательства на турнире в Базеле

Российский теннисист Андрей Рублев получил второе предупреждение в матче с американцем Беном Шелтоном в 1/4 финала турнира в Базеле.

Матч завершился со счетом — 5:7, 7:6 (7:3) 4:6.

После одного из розыгрышей Рублев выругался на испанском языке. После чего судья оштрафовал россиянина на одно очко.

Рублев пытался объяснить арбитру на вышке, что ругался на себя, приведя в пример различные ситуации.

«Вот ты в пробке стоишь, а тебя кто-то подрезает. Ты скажешь: «О, проезжай, ты отличный парень»? А мне теперь штраф 20 тысяч платить», — сказал Рублев.

Шелтон вышел в полуфинал и встретится с французом Артуром Филсом.