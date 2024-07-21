Рублев: «В прошлом году нужно было «починить» голову. Помог Сафин»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как справлялся с психологическими проблемами в прошлом году.

«Главное, над чем я работал тогда в Барселоне — это голова. Нужно было ее «починить». Потому что проблема была не в теннисе. Слава богу, смогли это сделать. Как? Благодаря Марату Сафину. Как-то списались, и он помог. Ему отдельное большое спасибо», — сказал Рублев в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

Также теннисист объяснил свои неудачные выступления в последнее время. Напомним, россиянин проиграл четыре матча подряд. Он уступил итальянцу Маттео Арнальди, американцу Маркосу Гирону, аргентинцам Франсиско Комесанье и Тьяго Агустину Тиранте.

«В первой половине таких встреч в этом сезоне я сам делал самоубийство из-за разных ситуаций, которые происходят в голове. Просто тяжело, когда ты проигрываешь несколько матчей в первом круге. Уверенности нет. Ты вылетаешь с турнира, потом тренируешься две недели, ждешь следующий матч. Непривычная ситуация. Обычно было наоборот — не было так много тренировочного времени. Обычно набираешь ритм от матча к матчу, а тут этого ритма нет», — отметил Рублев.

С 21 по 27 июля россиянин примет участие в турнире в хорватском Умаге. Во втором круге он сыграет с победителем пары Камило Уго Карабелья (Аргентина) — Лука Микрут (Хорватия).