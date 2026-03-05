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5 марта, 10:59

Рублев — о сложностях с вылетом из ОАЭ: «Спокойно к этому отнесся»

Сергей Ярошенко

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, как он вопринял сложности с вылетом из Дубая (ОАЭ) из-за закрытия воздушного пространства в регионе.

«Я в баньку съездил, в ресторанчик сходил. Я спокойно к этому отнесся. Больше думал, как успеть на турнир сюда (в Индиан-Уэллс. — Прим. «СЭ»). Что можно сделать, чтобы успеть сюда. А так в целом достаточно нормально себя чувствовал. Потому что в любом случае ты ничего сделать не можешь. Поэтому нечего переживать», — цитирует Рублева Telegram-канал «Больше!».

3 марта российские теннисисты покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, чтобы далее отправиться в США, где с 4 по 15 марта пройдет «мастерс» в Индиан-Уэллсе.

28-летний Рублев начнет турнир со второго круга, где встретится с канадцем Грабриэлем Диалло.

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Источник: Больше!
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Теннис
Андрей Рублев
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