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Сегодня, 15:39

Рублев заявил, что намерен выиграть турнир в Белграде

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о предстоящем турнире ATP 250 в Белграде (Сербия).

«Я наконец-то приехал в Белград, чувствую себя хорошо, сыграю здесь впервые. В Сербии я чувствую себя практически как дома. Перед турниром я играл в Монте-Карло, и у меня было два сложных матча. Первый я выиграл, а второй проиграл. Моя цель — как можно лучше подготовиться к дальнейшему сезону», — приводит слова Рублева Serbia Open.

Также теннисист заявил, что постарается выиграть турнир в Белграде.

«Я постараюсь выиграть. Мы играем с участниками турнира в теннис почти на одном уровне. Пока еще рано говорить о фаворите, но Новак Джокович, безусловно, претендент на победу в Белграде. Он отдаст все силы перед родной публикой», — добавил Рублев.

Грунтовый турнир в Белграде пройдет с 18 по 24 апреля.

Источник: https://serbiaopen.org/en/rublev-i-feel-at-home-in-belgrade/
Теннис
Андрей Рублев
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