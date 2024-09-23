Рублев записал видеообращение к себе 12-летнему: «Только ты можешь осчастливить сам себя»

Российский теннисист Андрей Рублев записал трогательное видео для рубрики ATP, в которой спортсмены обращаются к себе в детстве.

«Привет, маленький друг. Надеюсь, ты уже дома и смотришь какие-нибудь мультики по «Никилодеону». Просто хочу дать тебе пару советов. Когда ты попадешь в топ-100, ты будешь куда счастливее, чем когда ты будешь в топ-10 и у тебя будет все. Что я усвоил, так это то, что успех не делает тебя счастливым. Только ты можешь осчастливить сам себя», — сказал Рублев в видео.

Он посоветовал себе 12-летнему слушать только самого себя и делать выбор в пользу своих интересов.

«Невозможно избежать трудностей, но, если ты доволен собой, трудности не будут так сильно на тебя влиять. Будь счастлив, парень, и будь здоров», — добавил теннисист.

26-летний Рублев является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, победителем 20 турниров ATP, обладателем Кубка Дэвиса-2021 и Кубка ATP-2021 в составе сборной России. На данный момент он занимает шестое место в мировом рейтинге.