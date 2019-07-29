Рублев взлетел на 29 позиций в рейтинге ATP, Хачанов и Медведев - по-прежнему в топ-10

Опубликован обновленный рейтинг ATP. Самый существенный прогресс в топ-100 совершил россиянин Андрей Рублев. Благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге, он поднялся сразу на 29 позиций, заняв 49-е место.
Лидирует по-прежнему с большим отрывом серб Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер входят в топ-3.
Еще два российских теннисиста сохранили место в топ-10: Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Рейтинг АТР
Положение на 29 июля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12 415 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4415
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040
8 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890
9 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2625...
10 (9). Даниил Медведев (Россия) – 2625...
49 (78). Андрей Рублев (Россия) – 996
* – положение в предыдущем рейтинге