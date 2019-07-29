Рублев взлетел на 29 позиций в рейтинге ATP, Хачанов и Медведев - по-прежнему в топ-10

Опубликован обновленный рейтинг ATP. Самый существенный прогресс в топ-100 совершил россиянин Андрей Рублев. Благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге, он поднялся сразу на 29 позиций, заняв 49-е место.

Лидирует по-прежнему с большим отрывом серб Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер входят в топ-3.

Еще два российских теннисиста сохранили место в топ-10: Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Рейтинг АТР

Положение на 29 июля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12 415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4415

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040

8 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2625...

10 (9). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

49 (78). Андрей Рублев (Россия) – 996

* – положение в предыдущем рейтинге