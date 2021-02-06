Рублев высказался по поводу соперника по финалу Кубка ATP

Российский теннисист Андрей Рублев в эфире телеканала «Матч ТВ» поделился мнением о финальном матче Кубка ATP против команды Италии.

«Статистика в личных встречах с Фабио Фоньини у меня не очень. Поэтому будет интересно. На самом деле я предполагал, что итальянцы выйдут в финал», — заявил Рублев.

Всего в «Туре» Рублев и Фоньини встречались шесть раз, в пяти случаях побеждал представитель Италии.

Финальный матч ATP Cup между сборными России и Италии начнется в 2.00 (мск) в воскресенье, 7 февраля. Первыми на корте появятся как раз данные соперники, вслед за ними матч проведут Маттео Берреттини и Даниил Медведев, а закроет программу турнира парная встреча.