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Рублев высказался по поводу соперника по финалу Кубка ATP

13:14
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Российский теннисист Андрей Рублев в эфире телеканала «Матч ТВ» поделился мнением о финальном матче Кубка ATP против команды Италии.

«Статистика в личных встречах с Фабио Фоньини у меня не очень. Поэтому будет интересно. На самом деле я предполагал, что итальянцы выйдут в финал», — заявил Рублев.

Всего в «Туре» Рублев и Фоньини встречались шесть раз, в пяти случаях побеждал представитель Италии.

Финальный матч ATP Cup между сборными России и Италии начнется в 2.00 (мск) в воскресенье, 7 февраля. Первыми на корте появятся как раз данные соперники, вслед за ними матч проведут Маттео Берреттини и Даниил Медведев, а закроет программу турнира парная встреча.

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