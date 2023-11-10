Рублев: «Против Джоковича и Алькараса будет тяжело, они превосходят меня»

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы против испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича на Итоговом турнире АТР в Турине.

«Конечно, если я буду играть против Джоковича или Алькараса, я сделаю все возможное, чтобы постараться составить им конкуренцию и попытаться победить их. Но это очень тяжело, они лучше меня и доказывают это уже на протяжении многих лет. Вот почему мне действительно нужно показать свою лучшую игру. Но посмотрим. Здесь лучшие теннисисты. Все хотят победить, и все играют невероятно здорово», — приводит Tennis World слова россиянина.

Рублев сыграет в одной группе со своим соотечественником Даниилом Медведевым, испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым. Первые встречи пройдут 12 ноября. Два лучших теннисиста квартета выйдут в полуфинал турнира.