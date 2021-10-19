Шестая ракетка мира Андрей Рублев высказался о миксте на турнире в Индиан-Уэллсе, где они с Асланом Карацевым дошли до финала.

«На самом деле это была очень хорошая неделя в паре, чего мы с Асланом не ожидали. В финале слишком хотелось выиграть, эмоции взяли верх надо мной. Наши соперники играли очень агрессивно, было много брейков, на тай-брейке у нас было чуть больше возможностей, но я ошибся на двух мячах и один раз Аслан все здорово сделал и забил, но был маленький аут. Вот такие нюансы решили исход матча», — цитирует Рублева официальный сайт ВТБ Кубка Кремля.

Россияне в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде уступили австралийцу Джону Пирсу и словаку Филипу Полашеку.