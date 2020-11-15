Рублев высказался о матче с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча с Рафаэлем Надалем на Итоговом турнире года. Игра состоится сегодня, начало — в 23.00 по московскому времени.

— Конечно, я нервничаю, — цитирует официальный сайт ATP Рублева. Я впервые участвую в этом турнире. Ты находишься рядом с лучшими теннисистами и, конечно, нервничаешь. Это нормально, ведь все мы люди. Это тот момент, ради которого мы играем и работаем.

Надаль — один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому мне нечего терять. Я буду наслаждаться игрой. Все давление будет на него, посмотрим, что получится.