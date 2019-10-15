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Рублев вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

20:14
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Александра Бублика из Казахстана в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». Встреча длилась 1 час 33 минуты и завершилась победой Рублева в трех сетах.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 3:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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