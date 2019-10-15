Рублев вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»
20:14
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Александра Бублика из Казахстана в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». Встреча длилась 1 час 33 минуты и завершилась победой Рублева в трех сетах.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 3:6, 6:4
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...