Рублев вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Александра Бублика из Казахстана в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». Встреча длилась 1 час 33 минуты и завершилась победой Рублева в трех сетах.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 3:6, 6:4