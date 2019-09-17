Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда он обыграл представителя Белоруссии Илью Ивашко — 4:6, 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В следующем круге он сыграет с представителем Литвы Рикардасом Беранкисом.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 4:6, 6:0, 6:4