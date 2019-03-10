Рублев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе обыграл голландца Робина Хаасе со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Также в третий круг вышел серб Филип Краинович и британец Кайл Эдмунд.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, LL) – Робин Хаасе (Голландия) – 6:3, 3:6, 6:3
Филип Краинович (Сербия, Q) – Давид Гоффен (Бельгия, 20) – 6:3, 6:3
Кайл Эдмунд (Великобритания, 22) – Николас Харри (Чили) – 6:2, 6:0
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