Рублев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе обыграл голландца Робина Хаасе со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Также в третий круг вышел серб Филип Краинович и британец Кайл Эдмунд.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, LL) – Робин Хаасе (Голландия) – 6:3, 3:6, 6:3

Филип Краинович (Сербия, Q) – Давид Гоффен (Бельгия, 20) – 6:3, 6:3

Кайл Эдмунд (Великобритания, 22) – Николас Харри (Чили) – 6:2, 6:0