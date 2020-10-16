Рублев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге, обыграв британца Кэмерона Норри. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 22-летнего Рублева, посеянного на турнире под третьим номером.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:1