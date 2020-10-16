Рублев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
14:20
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге, обыграв британца Кэмерона Норри. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 22-летнего Рублева, посеянного на турнире под третьим номером.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:1
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...