Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рублев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

14:20
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге, обыграв британца Кэмерона Норри. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 22-летнего Рублева, посеянного на турнире под третьим номером.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:1

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир