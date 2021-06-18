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Рублев вышел в полуфинал турнира в Халле

13:36
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Халле, обыграв немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

За выход в финал Рублев поборется с победителем матча Ллойд Харрис (ЮАР) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Филипп Кольшрайбер (Германия, WC) — 7:6 (7:4), 6:2

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