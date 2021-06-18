Рублев вышел в полуфинал турнира в Халле
13:36
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Халле, обыграв немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 22 минуты.
За выход в финал Рублев поборется с победителем матча Ллойд Харрис (ЮАР) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 4) — Филипп Кольшрайбер (Германия, WC) — 7:6 (7:4), 6:2
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