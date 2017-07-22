Рублев вышел в финал турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублев в полуфинале турнира в Умаге победил хорвата Ивана Додига со счетом 7:6 (7:4), 6:1. За трофей Рублев поборется с победителем матча Паоло Лоренци (Италия) - Алессандро Джаннесси (Италия).
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
РУБЛЕВ (Россия, LL) - Додиг (Хорватия, WC) - 7:6 (7:4), 6:1
Я из Волгограда
Вот пример того,чем отличаются НОРМАЛЬНЫЕ букмекерские конторы от так называемых легальных. Марафон - это нормальная бк -считает соперников абсолютно равными и даёт кэфы 1.97 на 1.97. А вот легальный,всюду рекламируемый Фонбет даёт тоже одинаковые кэфы,но только 1.85 на 1.85. Как говорится,почувствуйте разницу. Те,кто в теме,меня поймут. У нас в стране блокируют порядочных буков,типа Пинки,Сбобета,Марика и навязывают нам го..ноконторы,ФОН или Лига Ставок,которые,даже если твоя ставка сыграла,постараются обобрать тебя.
13:21 23 июля
Я из Волгограда
Прошло полчаса, фаворит уже Рублёв. На его победу кэф 1.90. На итальянца дают 2.04. Тут два варианта могут быть - или народ во всём мире так любит и верит в нашего Рублика,ну или Чмока,хитро..опый,поставил все свои фантики на Андрюшку и тем самым прогрузил линию. Ну ЧМОка,ну хитрец.
01:25 23 июля
Я из Волгограда
Марик уже дал коэффициенты на матч. На победу Рублёва дают 2.18, на победу Лоренци -аж 1.80. Буки считают их примерно равными соперниками,небольшое преимущество у итальянца. Будем посмотреть. Удачи Андрею.
00:46 23 июля
Thomas_Boy_
kokkk3 __________ Ты же эти деньги потратишь на печеньки и маянезик. А я - на пользу России. Дыры в бюджете заткну.
23:44 22 июля
rusfed 2.0
kokkk3 Глуповатый народец все-таки (...) Если еще не набралось трое, кому ты(чмока) пообещал 10%, я буду не против их получить)). 23:22 Внимание: среди нас - умный
23:33 22 июля
Я из Волгограда
ЧМОка,а счего ты взял что завтра Рублёв будет явным аутсайдером? Если будет играть против Джаннесси, то Рублик будет фаворитом с кэфом в районе 1.70 -1.80. Ну а если играть придётся против старого и уставшего Лоренци,то я думаю,на победу Андрея кэф будет где то максимум 2.20 -2.40. А значит на победу Лоренци будут давать кэф в районе 1.50 -1.55. Если поставить 100 фантиков,то заработать на поражение Андрюхи можно будет максимум 55 фантиков. Получается,10 процентов Томаса - это максимум 5 с половиной тысяч фантиков. Так зачем ты хорошего человека обманываешь,десятку обещаешь?
23:26 22 июля
kokkk3
Глуповатый народец все-таки.Специально следите что и когда пишет ЧМОка, помто радуетесь . если он оказался не прав..Смешные вы. делаете все, что он и хотел от вас. если бы все просто игнорили все что он пишет, он бы давно уже замолчал и ушел на другой сайт. Если еще не набралось трое, кому ты(чмока) пообещал 10%, я буду не против их получить)).
23:22 22 июля
Я из Волгограда
ЧМОка,вот здесь я с тобой полностью согласен,насчёт беспринципных людишек,работающих в конторах. И вот благодаря этим чудесным человеческим качествам они и вычисляют на раз себе подобных. То есть тех,кто пытается нае..ать контору. Послегольщиков,вилочников и им подобных. Таким режут счёт,закрывают аккаунты. То есть ты,ЧМОка, с твоей паталогической лживостью,успел бы сделать ровно одну ставку. Вот на Спорт-Экспрессе работают не такие прошаренные люди,поэтому тебя здесь банят не так часто,как хотелось бы.
23:10 22 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Попанам хочу рассказать, что конторам пофиг на ваши личностные качества, их интересуют только ваши деньги.)) И людишки, там работающие, сами по себе не могут служить образцом морали, ибо их задача сводится к намахалову лошков и отъёму их денег.)) Порядочных людей среди работников контор, казино и прочей подобной лабуды нет по определению.))
22:33 22 июля
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! ____________ Я государственный чиновник РФ, потому 10 тысяч рублей - это очень большая сумма. Госчиновники получают мало и если бы я не был личным другом Самого, наверное, шарил бы по помойкам. Конечно, я Патриот. Но очень меркантильный. Даже сам Владимир Владимирович вечно упрекает меня за то, что я слишком люблю деньги и немного расхищаю государственную казну. Он даже говорит, что если бы мне предложили работать на США, я бы согласился. За деньги. И надо сказать, Он прав. Ничего не поделаешь, завтра придется болеть за итальянца.
22:29 22 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Thomas_Boy_ Будет зависеть от кэфа, которого пока ещё нет. В районе десятки.)
22:24 22 июля
Я из Волгограда
rusfed 2.0 - то,что ты предлагаешь,называется "догон". Но только сумму надо с каждым разом увеличивать вдвое. А ЧМОка поступает наоборот,уменьшает ставку в два раза. Если вчера ставил 200 фантиков против Рублёва,то завтра собрался ставить всего 100. У этого существа уже и фантики позаканчивались против Андрюхи Рублёва. PS. Ну а если серьёзно,то у ставочника должна быть хладнокровная,ясная голова,а у нашей истерички ЧМОки этого нет. Изворотливость,лживость,ненависть на весь мир есть,но с такими превосходными качествами ни одна контора долго терпеть игрока не будет.
21:57 22 июля
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Thomas_Boy_ Ну если учесть, что это твоя месячная зарплата, то я думаю неплохо будет.)) ___________ Нет, ты скажи, сколько это денех в рублях? Может, это больше моей месячной зарплаты.
21:56 22 июля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Допускают что одна из пяти против Андрюшуи у него типа зайдет, я не верю, что он турнир возьмёт, тут скорее психология...
21:44 22 июля
rusfed 2.0
Можно каждый день против Рублева ставить. Когда-нибудь да выстрелит
21:36 22 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Thomas_Boy_ Ну если учесть, что это твоя месячная зарплата, то я думаю неплохо будет.))
21:21 22 июля
Bossonn
А ему постоянно говорят: сиди и общайся нормально, сойдешь за умного. Но нет! Щаз вальну 200 штук))))
21:20 22 июля
Thomas_Boy_
10% от выигрыша?! Атракцион неслыханной щедрости, право слово.
21:20 22 июля
Я из Волгограда
Ну давай,ЧМОка,вылези,расскажи про вилки,про ложки,про кухонную посуду. Ты же баба,должна хорошо знать эти вещи.Хотя... Ты ещё и лодырка офигенная. Недаром твой родной отец до сих пор жалеет,что в молодости ему никто не подсказал о том,что есть контрацептивы.
21:19 22 июля
shpasic
коэффициент на вынос Андрюшки, наверное, 1.01))
21:18 22 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Завтра ставлю 100 штук на вынос Андрюффки.)) Первым трём желающим - перечисляю по 10 % от выигрыша.)) Надеюсь калькуляторы у всех есть.)) Атракцион благотворительности от Папы.)) Томас-бой допускается без очереди.)) Ну и заодно прикроем ротики местным балаболам.))
21:16 22 июля
Я из Волгограда
Молодец,Андрюха. Неужто взялся за ум? По крайней мере игру на этом турнире показывает впечатляющую. Мастерство то у него есть,как по мне то Рублёв поинтереснее того же Хачанова будет,главное голову в порядок привести. Ну и как всегда не могу не вспомнить ЧМОку-водолаза. Помнишь ЧМОка,как в понедельник ты радовался,когда Рублёв якобы не попал в основную сетку на этом турнире? Я уже со счёта сбился,сколько раз после этого Андрюха Рублёв окунал тебя башкой в унитаз. Тебе даже тактику пришлось сменить - раз парень постоянно побеждает и нет возможности порадоваться его проигрышу,то ты,ЧМОка-водолаз,принялся с умным видом рассуждать о каких то вилках,с помощью которых зарабатываешь бабки на ставках. Запомни,существо - ты не ставочник,об этом можешь детям рассказывать,ты обыкновенный ЧМОка,главное предназначение которого - порадоваться проигрышу любого российского спортсмена,то есть любого человека который намного успешнее,счастливее,богаче да и просто здоровее чем ты,ЧМОка-водолаз. Тебе подойдёт ещё имя "Моська",или шакал "Табаки",да мало ли какие синонимы в одном только животном мире подойдут к твоему имени ЧМОка. Хотя "ЧМОка" - это не имя,это вся твоя сущность.
21:10 22 июля
Thomas_Boy_
Платошкин Андрей ___________ Несомненно, Папа же знаток.))
21:02 22 июля
rusfed 2.0
А Чмока всю недвижимость в своем Муходрыщенске уже на выигранные барыши скупил. Соседнее Голодранкино теперь с ужасом ждет скупки своих квартир Чмокой
21:00 22 июля
Платошкин Андрей
Thomas_Boy_ не, он поставил 200 на Додига, но потом вилканул на Рублева когда счет был 5:1 во втором сете (с кэфом 1,01). Папа знает))
20:58 22 июля
rusfed 2.0
Оба итальянца из другого полуфинала объективно слабее Фоньини. Все в руках самого Рублева
20:57 22 июля
Bossonn
Ага! Некогда ему.(чмоке) Он выигранный барыш считает)))
20:49 22 июля
ladafan
чмока додик!!!
20:45 22 июля
Thomas_Boy_
Папа наверняка 200 штук вальнул на победу Рублева.)))
20:44 22 июля
tryam
Давай вали макаронников в финале. даешь первый титул!
20:37 22 июля