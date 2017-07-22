Рублев вышел в финал турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублев в полуфинале турнира в Умаге победил хорвата Ивана Додига со счетом 7:6 (7:4), 6:1. За трофей Рублев поборется с победителем матча Паоло Лоренци (Италия) - Алессандро Джаннесси (Италия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

РУБЛЕВ (Россия, LL) - Додиг (Хорватия, WC) - 7:6 (7:4), 6:1