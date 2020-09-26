Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге
16:30
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге. В полуфинале он одолел Каспера Рууда из Норвегии — 6:4, 6:2.
Соперником Рублева станет победитель матча между Кристианом Гариным и Стефаносом Циципасом.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:2
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