Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге. В полуфинале он одолел Каспера Рууда из Норвегии — 6:4, 6:2.

Соперником Рублева станет победитель матча между Кристианом Гариным и Стефаносом Циципасом.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:2