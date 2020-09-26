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Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге

16:30

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге. В полуфинале он одолел Каспера Рууда из Норвегии — 6:4, 6:2.

Соперником Рублева станет победитель матча между Кристианом Гариным и Стефаносом Циципасом.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/hamburg/2020/

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