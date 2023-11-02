Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в третьем круге турнира ATP в Париже — 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

В этом матче Рублев подал четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. У голландца пять эйсов и две двойные ошибки.

В следующем раунде россиянин сыграет с Янник Синнер (Италия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:3