Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Париже
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в третьем круге турнира ATP в Париже — 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.
В этом матче Рублев подал четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. У голландца пять эйсов и две двойные ошибки.
В следующем раунде россиянин сыграет с Янник Синнер (Италия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:3
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