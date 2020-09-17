Рублев вылетел с турнира в Риме во втором круге
20:15
Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в третий круг турнира в Риме. В матче 2-го круга он уступил Роберту Хуркачу из Польши.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2
Уго Умбер (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 7) — 7:5, 7:6 (7:4)
Душан Лайович (Сербия) — Милош Раонич (Канада, 13) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2
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