Рублев вылетел с турнира в Риме во втором круге

Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в третий круг турнира в Риме. В матче 2-го круга он уступил Роберту Хуркачу из Польши.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2

Уго Умбер (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 7) — 7:5, 7:6 (7:4)

Душан Лайович (Сербия) — Милош Раонич (Канада, 13) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2