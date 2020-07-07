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Рублев выиграл стартовый матч на выставочном турнире в Австрии

18:17
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Андрей Рублев стартовал с победы на выставочном турнире в Кицбюэле (Австрия). Он взял верх над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:4, 15:13. Продолжительности встречи составила 1 час и 26 минут. Следующим соперником россиянина станет австриец Доминик Тим.

Рублев находился на самоизоляции после того, как на выставочном турнире Adria Tour с его участием было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом среди игроков и тренеров.

Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2020 году он выиграл два турнира.

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