Рублев выиграл стартовый матч на выставочном турнире в Австрии

Андрей Рублев стартовал с победы на выставочном турнире в Кицбюэле (Австрия). Он взял верх над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:4, 15:13. Продолжительности встречи составила 1 час и 26 минут. Следующим соперником россиянина станет австриец Доминик Тим.

Рублев находился на самоизоляции после того, как на выставочном турнире Adria Tour с его участием было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом среди игроков и тренеров.

Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2020 году он выиграл два турнира.