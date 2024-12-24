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Рублев выиграл два матча в стартовый день выставочного турнира в Макао

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев одержал две победы в первый день выставочного турнира в Макао (Китай).

В одиночном матче 27-летний спортсмен обыграл китайца Шан Цзюнчэня со счетом 6:3, 6:4. Позднее в миксте Рублев вместе чешкой Каролиной Муховой победили китайский дуэт в лице Ван Цзюнчэня и Ван Синьюй (6:4, 6:3).

В заключительный день турнира, 25 декабря, россиянин сыграет против норвежца Каспера Рууда.

На этих соревнованиях Рублев представляет команду экс-второй ракетки мира американца Майкла Чанга.

Теннис
Андрей Рублев
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