Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:09

Рублев вошел в совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Первая ракетка России Андрей Рублев стал членом совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на официальном сайте ATP.

Из топ-50 рейтинга ATP в совет еще вошел болгарин Григор Димитров. Также новыми членами комитета стали: Педро Мартинес, Бернабе Сапата Мираллес (оба из Испании), Уэсли Колхоф (Нидерланды), Харри Хелиоваара (Финляндия), Педро Качин (Аргентина), Мэттью Эбден (Австралия), Даниэль Валверде (тренер) и Николас Перейра.

Первое в этом году заседание Консультативного совета игроков ATP состоялось 12 января в Мельбурне.

Совет игроков ATP — это группа членов ATP, выбранных коллегами, чтобы выступать в качестве голоса теннисистов при принятии решений касательно всего тура.

Источник: ATP
Теннис
Андрей Рублев
1
1
Читайте также
От Джоковича потребовали прекратить поддержку России. Скандал с сербами в Австралии
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков: «Если Медведев хочет вернуться на прежний уровень, то ему нужно повышать психологическую стабильность»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости