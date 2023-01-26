Рублев вошел в совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов

Первая ракетка России Андрей Рублев стал членом совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на официальном сайте ATP.

Из топ-50 рейтинга ATP в совет еще вошел болгарин Григор Димитров. Также новыми членами комитета стали: Педро Мартинес, Бернабе Сапата Мираллес (оба из Испании), Уэсли Колхоф (Нидерланды), Харри Хелиоваара (Финляндия), Педро Качин (Аргентина), Мэттью Эбден (Австралия), Даниэль Валверде (тренер) и Николас Перейра.

Первое в этом году заседание Консультативного совета игроков ATP состоялось 12 января в Мельбурне.

Совет игроков ATP — это группа членов ATP, выбранных коллегами, чтобы выступать в качестве голоса теннисистов при принятии решений касательно всего тура.