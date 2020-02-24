Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае. В первом круге шестой номер «посева» обыграл обладателя wild card Лоренцо Музетти.

Соперник Рублева определится в противостоянии Жоау Соузы и Филипа Краиновича.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Лоренцо Музетти (Италия, WC) — 6:4, 6:4