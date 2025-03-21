Рублев вернет себе статус первой ракетки России после вылета Медведева в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев снова станет первой ракеткой России.

Это произойдет после вылета Даниила Медведева во втором круге турнира в Майами. 21 марта 29-летний россиянин проиграл испанцу Хауме Мунару — 2:6, 3:6.

В результате Рублев обойдет Медведева в рейтинге ATP и впервые с февраля 2023 года станет первой ракеткой России.

22 марта Рублев сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге «мастерса» в Майами. В случае победы соперником 27-летнего россиянина в третьем круге станет победитель пары Маттео Берреттини (Италия, 29) - Юго Гастон (Франция, LL).