Рублев в трех сетах уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Цинциннати уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру со счетом 6:4, 7:5, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. На счету 26-летнего россиянина 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

11 августа Рублев сумел победить Синнера в четвертьфинале турнира в Монреале (6:3, 1:6, 6:2).

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Бен Шелтон (США).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 4:6, 7:5, 6:4