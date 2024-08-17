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17 августа, 23:38

Рублев в трех сетах уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Цинциннати уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру со счетом 6:4, 7:5, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. На счету 26-летнего россиянина 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

11 августа Рублев сумел победить Синнера в четвертьфинале турнира в Монреале (6:3, 1:6, 6:2).

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Бен Шелтон (США).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 4:6, 7:5, 6:4

Андрей Рублев
Янник Синнер
11
13
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