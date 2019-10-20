Рублев в свой день рождения выиграл «ВТБ Кубок Кремля»!
18:37
Россиянин Андрей Рублев стал победителем «ВТБ Кубка Кремля». В финальном матче он одолел француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:0.
Партия длилась 1 час 3 минуты.
У Рублева сегодня день рождения. Теннисисту исполнилось 22 года.
Для Рублева титул ATP стал вторым в карьере. первый он выиграл в 2017 году в хорватском Умаге, победив представителя Италии Паоло Лоренци.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 6) — Адриан Маннарино (Франция, 7) — 6:4, 6:0
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