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Рублев в свой день рождения выиграл «ВТБ Кубок Кремля»!

18:37
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Россиянин Андрей Рублев стал победителем «ВТБ Кубка Кремля». В финальном матче он одолел француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:0.

Партия длилась 1 час 3 минуты.

У Рублева сегодня день рождения. Теннисисту исполнилось 22 года.

Для Рублева титул ATP стал вторым в карьере. первый он выиграл в 2017 году в хорватском Умаге, победив представителя Италии Паоло Лоренци.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 6) — Адриан Маннарино (Франция, 7) — 6:4, 6:0

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