Рублев в полуфинале турнира в Аделаиде сыграет с Оже-Альяссимом

Канадец Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия) разгромил местного теннисиста Алекса Болта — 6:3, 6:0. За выход в финал Феликс поспорит с россиянином Андреем Рублевым.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 6:3, 6:0