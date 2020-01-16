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Рублев в полуфинале турнира в Аделаиде сыграет с Оже-Альяссимом

13:50
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Канадец Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия) разгромил местного теннисиста Алекса Болта — 6:3, 6:0. За выход в финал Феликс поспорит с россиянином Андреем Рублевым.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/adelaide/2020/

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