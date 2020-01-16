Рублев в полуфинале турнира в Аделаиде сыграет с Оже-Альяссимом
13:50
Канадец Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия) разгромил местного теннисиста Алекса Болта — 6:3, 6:0. За выход в финал Феликс поспорит с россиянином Андреем Рублевым.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 6:3, 6:0
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