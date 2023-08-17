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Сегодня, 00:58

Рублев в паре с Перселлом вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев в паре с австралийцем Максом Перселлом одержал победу в первом круге турнира в Цинциннати. В двух сетах они переиграли британца Ллойда Гласспула и финна Арри Хелиоваара — 7:6 (12:10), 7:5.

Следующими соперниками российско-австралийской пары будут мексиканец Сантьяго Гонсалес и француз Эдуар Роже-Васслен.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — Ллойд Гласспул/Арри Хелиоваара (Великобритания/Финляндия) — 7:6 (12:10), 7:5

Теннис
Андрей Рублев
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